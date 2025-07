Ostia Cancelli nel degrado totale tra sporcizia e occupazioni dei migranti FdI | Gualtieri ha fallito

Ostia, un tempo rinomata per i suoi stabilimenti e il suo mare cristallino, oggi si presenta in uno stato di totale abbandono: cancelli sfondate, sporcizia ovunque e strutture occupate. La gestione fallimentare di Gualtieri ha trasformato questa gemma romana in un'area degradata e pericolosa. La stagione balneare si rivela un disastro, e il rischio di un ulteriore degrado è dietro l’angolo. È arrivato il momento di agire prima che sia troppo tardi.

«Con i Cancelli allo sbando, con le strutture occupate dai migranti e l’area in totale abbandono, e Ostia che ha diversi stabilimenti balneari posti sotto sequestro, la stagione è fallimentare, non c’è una cosa che va bene. Il mare di Roma è diventato un’accozzaglia di sporcizia e degrado». Queste le parole del capogruppo di Fratelli d’Italia al Municipio X di Roma Giuseppe Conforzi, dopo che alcune verifiche effettuate sul posto dall’ Adnkronos. Nella zona dei Cancelli, che conta due chilometri di spiaggia tra Ostia e Torvaianica, poco distante dalla tenuta presidenziale di Castelporziano, i servizi igienici e i chioschi sono ancora chiusi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ostia, Cancelli nel degrado totale tra sporcizia e occupazioni dei migranti. FdI: “Gualtieri ha fallito”

Ostia, Cancelli nel degrado totale tra sporcizia e occupazioni dei migranti. FdI: Gualtieri ha fallito.

