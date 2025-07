Nuovo voto in estate a Pescara? Ecco cosa cambia dopo la sentenza del TAR

A Pescara si apre un nuovo capitolo nelle elezioni comunali di quest’estate. Dopo l’annullamento parziale delle amministrative 2024 e la decisione del TAR Abruzzo, che ha invalidato i risultati in 27 sezioni, si prospetta un ripescaggio e un nuovo voto. La vicenda scuote il panorama politico locale, lasciando la città in attesa del decreto del Prefetto previsto entro il 10 luglio. Ecco cosa cambia e quali sono le prossime mosse.

Pescara - Dopo l’annullamento parziale delle amministrative 2024, il TAR ordina il ripescaggio in 27 sezioni: si attende il decreto del Prefetto entro il 10 luglio. Con la sentenza del 25 giugno, il TAR Abruzzo ha invalidato l’esito in 27 delle 170 sezioni di Pescara per “numerose irregolarità” che superano la soglia della mera forma, sollevando dubbi su autenticità e attendibilità dei voti. Il tribunale ha annullato le proclamazioni di sindaco e consiglieri e ha trasmesso gli atti alla Procura per possibili reati. Entro il 10 luglio il Prefetto dovrà fissare la data per il nuovo voto, che è obbligatorio entro 60 giorni dalla pubblicazione. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv