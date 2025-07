Hamilton spera che l' aria di Silverstone possa togliere il mal di Ferrari

Il circuito di Silverstone si prepara ad accogliere Lewis Hamilton, sperando che l’aria britannica possa ridare smalto alla Ferrari e risvegliare il suo spirito competitivo. Il re di Silverstone, con nove vittorie e una passione travolgente, è pronto a mostrare nuovamente il suo talento, questa volta in compagnia di Roscoe, il bulldog più famoso del paddock. Ma cosa riserverà Monza per un campione così iconico?

Il re sta tornando a casa. Anche ora che è un re nudo, Sir Lewis Hamilton resta il sovrano di Silverstone. Nove vittorie, sette pole, una marea di tifosi che per un weekend lo trasformano in vera e propria rockstar. Nulla è come Silverstone per Lewis che per l’occasione riporterà in pista anche Roscoe, probabilmente il bulldog più famoso e coccolato del mondo. Certo, deve ancora capire cosa può diventare Monza per chi si presenta all’Autodromo Nazionale con una tuta rossa, ma forse non è proprio l’anno giusto per comprenderlo davvero. Silverstone, là dove tutto nacque il 13 maggio 1950 su un vecchio aeroporto militare trasformato in circuito, è qualcosa di particolare per l’ex ragazzino di Stevenage che è cresciuto sognando di arrivare un giorno a correre su una delle sue piste preferite alla PlayStation. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it