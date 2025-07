Temporali in Toscana | codice giallo fino a stasera Le zone a rischio

Preparatevi a un pomeriggio di pioggia e tuoni: la Toscana si trova sotto un codice giallo per temporali fino a questa sera. La Sala operativa della Protezione civile regionale monitora attentamente le zone a maggior rischio, invitando i cittadini a prestare attenzione e adottare le dovute precauzioni. Rimanete aggiornati e in sicurezza: ecco quali aree sono più interessate e cosa fare in caso di emergenza.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per pioggia e temporali a partire dalle ore 13 alle 22 di oggi, 2 luglio 2025 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Temporali in Toscana: codice giallo fino a stasera. Le zone a rischio

In questa notizia si parla di: temporali - codice - giallo - toscana

Maltempo in Toscana: temporali forti, scatta il codice giallo fino alle 22 di stasera - Maltempo in Toscana con forti temporali in arrivo: è stato attivato il codice giallo fino alle 22 di stasera.

#MetroFirenze #AllertaMeteoTOS la Regione Toscana ha confermato per oggi 16/6 allerta meteo codice GIALLO per rischio idrogeologico e temporali forti, sulle aree del Mugello, Alto Mugello e Bacino Ombrone Pistoiese. Vai su X

Meteo - Toscana: allerta meteo per lunedì 16 giugno (dalle ore 12 fino a mezzanotte); codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore. Vai su Facebook

Maltempo all’improvviso: allerta gialla in Toscana, rischio temporali nel giorno del Palio; Codice giallo per temporali in Toscana; Codice giallo per temporali in zone interne della Toscana.

Maltempo, allerta pioggia e temporali nella Toscana interna - Mentre il caldo attanaglia la regione, in particolare l'area di Firenze, la Sala operativa della Protezione civile della Toscana ha emesso un codice giallo per pioggia e temporali a partire dalle ore ... ansa.it scrive

Codice giallo per temporali in zone interne della Toscana - La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per pioggia e temporali a partire dalle ore 13 di oggi, mercoledì 2 luglio, ... Come scrive gonews.it