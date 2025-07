Ladro entra in un appartamento a Siracusa ma trova il proprietario di casa | l' epilogo della vicenda

In un colpo di scena che nessuno si aspettava, un ladro ha sperato di agire indisturbato a Siracusa, ma il suo tentativo è stato interrotto bruscamente. La scoperta inaspettata del proprietario di casa ha cambiato le sorti dell’episodio, portando all’arresto dell’uomo di 36 anni per tentato furto ed evasione. Ecco come si è conclusa questa vicenda, dimostrando che la giustizia può sempre sorprendere chi pensa di poterla aggirare.

Un uomo di 36 anni è stato arrestato a Siracusa per tentato furto e evasione, dopo essere stato colto in flagrante mentre fuggiva da un appartamento. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Ladro entra in un appartamento a Siracusa, ma trova il proprietario di casa: l'epilogo della vicenda

In questa notizia si parla di: appartamento - siracusa - ladro - entra

Il Comando dei Carabinieri di Siracusa riattiva i presidi stagionali ad Agnone Bagni, Marzamemi e Lido di Noto: sicurezza potenziata per residenti e turisti nei mesi di luglio e agosto #Carabinieri #EstateSicura #Siracusa #AgnoneBagni #Marzamemi #LidoDiN Vai su Facebook

Ladro entra in un appartamento a Siracusa, ma trova il proprietario di casa: l'epilogo della vicenda - Un uomo di 36 anni è stato arrestato a Siracusa per tentato furto e evasione, dopo essere stato colto in flagrante mentre fuggiva da un appartamento. virgilio.it scrive

Siracusa. Ladro acrobata entra nell’appartamento arrampicandosi su un ponteggio fisso: arrestato - Nella mattinata di ieri, agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, insieme ai colleghi del Commissariato di Polizia di “Ortigia”, hanno arrestato, ... Come scrive libertasicilia.it