F-35 Crosetto | La Sicilia primo luogo al di fuori degli Stati Uniti dove verranno formati i piloti

La Sicilia si prepara a scrivere un nuovo capitolo nel panorama aeronautico mondiale, diventando il primo luogo al di fuori degli Stati Uniti a formare piloti di F-35. Un traguardo che non solo testimonia l'importanza strategica dell'isola, ma anche la sua capacità di attrarre eccellenze e innovazione. Con questo prestigioso programma di addestramento, la Sicilia si conferma protagonista nel settore aerospaziale internazionale, aprendo nuove frontiere per il futuro della difesa e della tecnologia.

