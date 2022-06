"Le donne bianche qui non salgono". Molestie choc dei nordafricani sul treno (Di sabato 4 giugno 2022) Sei ragazze sono state molestate a bordo del treno che le stava riportando a Milano dopo aver trascorso una giornata al parco divertimenti Leggi su ilgiornale (Di sabato 4 giugno 2022) Sei ragazze sono state molestate a bordo delche le stava riportando a Milano dopo aver trascorso una giornata al parco divertimenti

Advertising

VoxNewsInfo2 : : PESCHIERA, RAGAZZE ITALIANE CIRCONDATE E VIOLENTATE DAI NORDAFRICANI: “le donne bianche qui non s - Stebox2 : RT @ImolaOggi: Momenti di terrore per sei amiche di 16 e 17 anni molestate sessualmente in treno. ''Ridevano. Ci dicevano 'le donne bianch… - GrazianiAngela : #PeschieraDelGarda Come dovremmo identificare scalmanati che molestano ragazzine minorenni,minacciandole 'le donne… - ShelbyMaury : RT @ImolaOggi: Momenti di terrore per sei amiche di 16 e 17 anni molestate sessualmente in treno. ''Ridevano. Ci dicevano 'le donne bianch… - FabioGrinder : @Fds1988 @Agenzia_Ansa Sì. Da ANSA, che dovrebbe fare informazione, me l'aspetto. 'Le donne bianche qui non salgono… -