Usa, paziente entra in ospedale in Oklahoma e uccide quattro persone tra cui due medici (Di giovedì 2 giugno 2022) Era un paziente di uno dei medici uccisi, l'uomo che ha freddato quattro persone nel campus del St. Francis Hospital a Tulsa, in Oklahoma, e si è poi tolto la vita. La conferma arriva dal capo della polizia di Tulsa (Oklahoma) Wendell Franklin in una conferenza stampa. Michael Louis, ha ucciso il medico che lo aveva operato, Preston Phillips, e altre tre persone, Stephanie Husen, Amanda Green e William Love. L'investigatore ha riferito che Louis aveva subito un intervento chirurgico alla schiena il 19 maggio eseguito proprio da Phillips, e successivamente aveva chiamato più volte lamentandosi del dolore e chiedendo di essere visitato. Dopo aver incontrato il medico martedì, mercoledì, prima della sparatoria, aveva richiamato "lamentando il mal di schiena e chiedendo

