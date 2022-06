Le catchphrase oggi

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 2 giugno 2022) Visto che tutti i match del prossimo ppv coinvolgono atleti di Raw, rischiavo di risultare ridondante a scrivere l’editoriale Elimination Chamber in rosso considerando la preview dell’evento in uscita tra qualche giorno. Parliamo invece di un argomento che viene poco trattato ma che ritengo importante nel successo dei wrestler, ovvero la. Da Rest in peace a You can’t see me, fino alle mille citazioni di The Rock e Stone Cold, la gran parte delle leggende di questa disciplina hanno delle frasi tormentoni che pure il pubblico ama intonare insieme ai wrestler. Ma negli show attuali quanti ne hanno trovata una? La prima che mi viene in mente è quella di Roman Reigns, atleta a cui la federazione tiene davvero molto. Quel Acknowledge me (spesso preceduto dal nome della città dove si esibiscono) funziona a meraviglia. Non solo è coerente con la filosofia ...