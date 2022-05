Una guerra sovietica (Di lunedì 30 maggio 2022) Quando è iniziata la guerra in Ucraina, tanti osservatori hanno ipotizzato che l’obiettivo del presidente russo Vladimir Putin fosse quello di una guerra-lampo: un blitz per arrivare tra due ali di folla a Kiev, “detronizzare” il governo di Volodymyr Zelensky, distruggendo tutte le infrastrutture militari del Paese. In realtà, la guerra si è dimostrata una InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 30 maggio 2022) Quando è iniziata lain Ucraina, tanti osservatori hanno ipotizzato che l’obiettivo del presidente russo Vladimir Putin fosse quello di una-lampo: un blitz per arrivare tra due ali di folla a Kiev, “detronizzare” il governo di Volodymyr Zelensky, distruggendo tutte le infrastrutture militari del Paese. In realtà, lasi è dimostrata una InsideOver.

