Ludo & Felix, nel casertano il parco a tema più grande d’Europa (Di lunedì 30 maggio 2022) Rivalutare l’area della provincia casertana, risvegliando il flusso turistico e creando nuove opportunità, con un indotto anche per le attività commerciali della zona. Con questi obiettivi, nasce, in provincia di Caserta, il progetto Ludo & Felix, il nuovo parco a tema dalla doppia anima, ludica e culturale.Ben 100 ettari per l’area coinvolta, nel sito dell’ex cava Cementir a Maddaloni, che farà di Ludo & Felix il primo parco per superficie in Europa, più grande anche di Disneyland Paris, con i suoi 58 ettari e di Gardaland, attualmente il più grande d’Italia. Il parco sarà suddiviso in due diverse aree comunicanti, Ludo, il parco ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 30 maggio 2022) Rivalutare l’area della provincia casertana, risvegliando il flusso turistico e creando nuove opportunità, con un indotto anche per le attività commerciali della zona. Con questi obiettivi, nasce, in provincia di Caserta, il progetto, il nuovodalla doppia anima, ludica e culturale.Ben 100 ettari per l’area coinvolta, nel sito dell’ex cava Cementir a Maddaloni, che farà diil primoper superficie in Europa, piùanche di Disneyland Paris, con i suoi 58 ettari e di Gardaland, attualmente il piùd’Italia. Ilsarà suddiviso in due diverse aree comunicanti,, il...

_louxxsunshine_ : @Solasta843 @Ludo____1998 però raga anche se dovesse stornare io non capisco quale dovrebbe essere il problema. è u… - vv0raz : victoria cabello sarebbe stata perfetta io ho paura sia un ludo tersi once again - Solasta843 : @Ludo____1998 @_louxxsunshine_ Sì ma spero che Luca non pensi che Alex stia stonando veramente ?? il video è fake - vafanciorocazo : Ma poi Ludo che va col busto indietro come se qualcuno le tirasse i capelli che dinamica - iburiedthedevil : @camismyikigai Mi dispiace un po' per Ludo Tersigni Devo essere sincera -