Esplode power bank in zaino, 3 feriti lievi in scuola Milano (Di lunedì 30 maggio 2022) Sembrava un malore a scuola ma quando questa mattina i medici del 118 sono arrivati sul posto, un istituto di Milano, hanno scoperto che a causare la crisi d'ansia a una 17enne è stata l'esplosione di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 30 maggio 2022) Sembrava un malore ama quando questa mattina i medici del 118 sono arrivati sul posto, un istituto di, hanno scoperto che a causare la crisi d'ansia a una 17enne è stata l'esplosione di ...

