Chi investe in amore trova un tesoro. Le app di incontri scalano la Borsa - Economia - quotidiano.net (Di lunedì 30 maggio 2022) Le app di dating volano in Borsa Grindr, l'app di dating online per persone appartenenti alla comunità LGBT, potrebbe fare il suo ingresso a Wall Street. Il valore stimato è 2,1 miliardi di dollari, ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Le app di dating volano inGrindr, l'app di dating online per persone appartenenti alla comunità LGBT, potrebbe fare il suo ingresso a Wall Street. Il valore stimato è 2,1 miliardi di dollari, ...

Advertising

DSantanche : L'accordo sui #balneari e' un esproprio, una vergogna che vede un #governo bastonare chi investe e fa patti con lo… - Mi34754947 : RT @EhmYana: Carenza di personale, precariato, classi pollaio e scuole fatiscenti. Una #scuola piena di problemi, ma il #governodeipeggiori… - vdangerio : Esg, chi investe in maniera sostenibile è più felice ma vuole un feedback sulla strategia @sole24ore - Tractor220510 : @fcin1908it Zhang ceda, non importa a chi, non importa se non c'è nessuno che investe in Italia, basta scrivere che… - ifAiCouldFlAy : RT @EhmYana: Carenza di personale, precariato, classi pollaio e scuole fatiscenti. Una #scuola piena di problemi, ma il #governodeipeggiori… -