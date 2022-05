Usa, in West Virginia spari a una festa: donna armata reagisce e uccide l’aggressore (Di sabato 28 maggio 2022) Roma, 28 mag – Negli Usa ci sono ancora spari, questa volta nel West Virginia, grosso modo contemporanei alla strage in Texas, ma la notizia è emersa solo due giorni fa, secondo le cronache AbcNews, e nella giornata di oggi in Italia. In questa occasione però, come riporta anche Tgcom24, c’è stata una reazione altrettanto violenta. Gli Usa, gli spari e la reazione di una donna armata Negli Usa gli spari non si fermano, anzi. Tutto ha il sapore di una dinamica aggravata, anche se quanto accaduto in West Virginia, dove un uomo ha iniziato a fare fuoco con un fucile semiautomatico durante una festa in strada, è contemporaneo alla carneficina di Salvador Ramos, visto che si parla di mercoledì scorso. Sarebbe potuta essere ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 28 maggio 2022) Roma, 28 mag – Negli Usa ci sono ancora, questa volta nel, grosso modo contemporanei alla strage in Texas, ma la notizia è emersa solo due giorni fa, secondo le cronache AbcNews, e nella giornata di oggi in Italia. In questa occasione però, come riporta anche Tgcom24, c’è stata una reazione altrettanto violenta. Gli Usa, glie la reazione di unaNegli Usa glinon si fermano, anzi. Tutto ha il sapore di una dinamica aggravata, anche se quanto accaduto in, dove un uomo ha iniziato a fare fuoco con un fucile semiautomatico durante unain strada, è contemporaneo alla carneficina di Salvador Ramos, visto che si parla di mercoledì scorso. Sarebbe potuta essere ...

