Sapete cosa faceva Mariano Di Vaio prima di diventare una stella del web? Stenterete a crederci (Di sabato 28 maggio 2022) Modello, influencer, imprenditore: Mariano Di Vaio è una vera star dei social, ma pochi sanno cosa faceva prima del successo. Scopriamolo! E’ sicuramente uno dei blogger più famosi e tutto il mondo ce lo invidia: stiamo parlando di Mariano Di Vaio, nato ad Assisi il 9 maggio 1989, che conquista il mondo del web col suo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 28 maggio 2022) Modello, influencer, imprenditore:Diè una vera star dei social, ma pochi sannodel successo. Scopriamolo! E’ sicuramente uno dei blogger più famosi e tutto il mondo ce lo invidia: stiamo parlando diDi, nato ad Assisi il 9 maggio 1989, che conquista il mondo delcol suo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

TV8it : Sapete già cosa accadrà questa sera... Vero @pierpaolopretel? ??#NameThatTune - ignaziocorrao : Davanti alle coste di #Gela in #Sicilia c’è uranio impoverito!! E sapete cosa sta succedendo? Vogliono costruire un… - sippedsweetea : riassunto utilissimo perché sapete cosa ricordavo? nulla esatto #StrangerThings4 - DDaff : Per riuscire a salvare #theowlhouse è una cosa più complicata e parlare di roditori multimiliardari che prendono pe… - SaraPisa87 : @DomizianaKiary @CinziaF81 @thevimmies Vabbè mettete i like così a caso ma non sapete nemmeno di cosa stiamo parlan… -