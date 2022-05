Basket, Playoff Serie A 2022: Tortona sogna per 40 minuti, ma Belinelli fa vincere la Virtus Bologna (Di venerdì 27 maggio 2022) Gara-1 incredibile alla Segafredo Arena, dove la Virtus Bologna vede i fantasmi di un clamoroso ko interno contro Tortona, ma nell’ultimo quarto sale in cattedra Marco Belinelli che segna 19 punti in 10 minuti e porta i camponi d’Italia in vantaggio 1-0 nella Serie di semifinale. Partenza shock della Virtus Bologna, che nei primi due minuti con Shengelia e Teodosic volano sul 7-0, poi allungano fino al 10-2 con Weems, nonostante un fallo antisportivo di Hackett che permette agli ospiti di sbloccarsi. Tortona soffre tantissimo, riesce a muovere un po’ il tabellino, ma in difesa concede troppo e la tripla di Belinelli a poco più di tre minuti dalla pausa significa il +9 per la ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) Gara-1 incredibile alla Segafredo Arena, dove lavede i fantasmi di un clamoroso ko interno contro, ma nell’ultimo quarto sale in cattedra Marcoche segna 19 punti in 10e porta i camponi d’Italia in vantaggio 1-0 nelladi semifinale. Partenza shock della, che nei primi duecon Shengelia e Teodosic volano sul 7-0, poi allungano fino al 10-2 con Weems, nonostante un fallo antisportivo di Hackett che permette agli ospiti di sbloccarsi.soffre tantissimo, riesce a muovere un po’ il tabellino, ma in difesa concede troppo e la tripla dia poco più di tredalla pausa significa il +9 per la ...

