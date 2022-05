(Di venerdì 27 maggio 2022) Tutto pronto per la seconda uscita stagionale nei 400 di Vladimir, impegnato innel meeting di Oordegem. L’atleta italiano vuole ripartire dal 46.22 stabilito a Tokyo in occasione del record italiano nella staffetta 4×400. La compagna d’allenamento Elenasi cimenterà invece800 metri dopo il 4:05.09 centrato la scorsa settimana a Grosseto nei 1500. Insieme a lei, ai nastri di partenza anche Eleonora Vandi. Nei 1500, invece, competeranno Giulia Aprile e Nesim Amsellek. Infine, Laura Dalla Montà, Sveva Fascetti e Giovanni Gatto saranno al via dei 3000 siepi, mentre Badr Jaafari nei 5000. SportFace.

Advertising

SPORTFACE.IT

'Un passaggio leggermente forte al duecento, mi sono imballato negli ultimi 80 metri - racconta- sono comunque felice di aver aperto la stagione in questo stadio che mi ricorda momenti ..."Un passaggio leggermente forte al duecento, mi sono imballato negli ultimi 80 metri - racconta, personale di 45.58 nell'agosto scorso a La Chaux - de - Fonds - sono comunque felice di aver ... Atletica: Aceti in gara in Belgio nei 400, Bellò al via negli 800 Tutto pronto per la seconda uscita stagionale nei 400 di Vladimir Aceti, impegnato in Belgio nel meeting di Oordegem. L’atleta italiano vuole ripartire dal 46.22 stabilito a Tokyo in occasione del ...Al meeting belga di Oordegem, sabato 28 maggio, seconda uscita dell’anno nei 400 di Vladimir Aceti (Fiamme Gialle). È il momento di rientrare in gara per il 23enne brianzolo, a tre settimane dal 46.22 ...