Allegri, cambia strategia per l’attaccante? In arrivo un campionissimo (Di venerdì 27 maggio 2022) Un mercato dove la Juventus dovrà essere tra le principali protagoniste; Allegri, per l’attacco, potrebbe avere un vero top player. La stagione è finita e la società bianconera deve mettere a disposizione di Allegri una rosa che possa, il prossimo anno, tornare a dominare il calcio italiano ed essere grande protagonista a livello europeo; la Juventus ha bisogno di diversi nuovi innesti e tra i reparti su cui intervenire non possiamo non citare l’attacco dove è probabile che il tecnico possa aver bisogno di almeno due giocatori. Questo a causa degli addii di Dybala e Bernardeschi e del non riscatto di Morata; Allegri potrebbe avere in rosa un vero e proprio campione del ruolo. LaPresseL’attacco bianconero, nello scorso mercato invernale, ha visto l’arrivo di Vlahovic a cui sono state affidate le chiavi del reparto ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 27 maggio 2022) Un mercato dove la Juventus dovrà essere tra le principali protagoniste;, per l’attacco, potrebbe avere un vero top player. La stagione è finita e la società bianconera deve mettere a disposizione diuna rosa che possa, il prossimo anno, tornare a dominare il calcio italiano ed essere grande protagonista a livello europeo; la Juventus ha bisogno di diversi nuovi innesti e tra i reparti su cui intervenire non possiamo non citare l’attacco dove è probabile che il tecnico possa aver bisogno di almeno due giocatori. Questo a causa degli addii di Dybala e Bernardeschi e del non riscatto di Morata;potrebbe avere in rosa un vero e proprio campione del ruolo. LaPresseL’attacco bianconero, nello scorso mercato invernale, ha visto l’di Vlahovic a cui sono state affidate le chiavi del reparto ...

Advertising

daju29ro : @il_farmacista La mia opinione è molto semplice. È un difensore che difende in avanzamento e fuori dall’area di rig… - GiuseppeMonzu : @Bresingar_ ipad con stesso video; interno Continassa, lui che guarda ipad con stesso video; spogliatoio, si cambia… - a_alapitvany : RT @ferrarisergio4: C'è il cielo che cambia,ma i fiori non hanno avuto l'acqua sperata,alla fontanella giocano allegri,in fondo per loro nu… - bellalilli161 : RT @ferrarisergio4: C'è il cielo che cambia,ma i fiori non hanno avuto l'acqua sperata,alla fontanella giocano allegri,in fondo per loro nu… - __grazy87 : @kravotz Allegri che usa solo il 4-3-3 quando è uno che cambia formazione ogni partita ahahahah -