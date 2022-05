Udine-Chiusi stasera in tv: orario e diretta streaming gara-2 semifinali playoff 2022 basket Serie A2 (Di martedì 24 maggio 2022) L’orario e come vedere in diretta Apu Old Wild West Udine-Umana Chiusi, sfida valida come gara-2 delle semifinali dei playoff della Serie A2 2021/2022 di basket. gara-1 ha visto i friulani imporsi senza troppi problemi per 69-53, e hanno quindi la possibilità di allungare prima che la Serie si sposti in Toscana. La palla a due è in programma alle ore 20:00 di martedì 24 maggio, con la sfida che sarà visibile in diretta streaming tramite abbonamento alla piattaforma ufficiale lnppass. In alternativa, Sportface vi proporrà una diretta testuale. SEGUI LA diretta TESTUALE RISULTATI e CALENDARIO DI TUTTE LE ... Leggi su sportface (Di martedì 24 maggio 2022) L’e come vedere inApu Old Wild West-Umana, sfida valida come-2 delledeidellaA2 2021/di-1 ha visto i friulani imporsi senza troppi problemi per 69-53, e hanno quindi la possibilità di allungare prima che lasi sposti in Toscana. La palla a due è in programma alle ore 20:00 di martedì 24 maggio, con la sfida che sarà visibile intramite abbonamento alla piattaforma ufficiale lnppass. In alternativa, Sportface vi proporrà unatestuale. SEGUI LATESTUALE RISULTATI e CALENDARIO DI TUTTE LE ...

Advertising

SienaFree : Basket A2, troppo forte Udine per Chiusi in gara 1 di semifinale - AllAroundnet : @LNPSOCIAL #A2 #Playoffs 2022 #SF #Gara1 @apudine sconfigge @SanGiobbeBasket e si porta sull' 1-0 - by… - Udine_news_ : Semifinali play off: Apu OWW Udine chiude in bellezza con Umana Chiusi - - megabasket : L’Apu Udine batte Umana Chiusi in gara 1 - TuttoBasket : Nuovo Articolo: Udine si aggiudica gara1 contro Chiusi. Al PalaCarnera finisce 69-53 -