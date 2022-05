Processo Davigo, pm Storari, da testimone, si commuove fino a lacrime: davanti a me un muro di gomma (Di martedì 24 maggio 2022) La vicenda è quella della loggia Ungheria e delle rivelazioni dell'ex avvocato di Eni Piero Amara. Storari: consegnati i verbali secretati di Amara a Davigo per autotutelarsi dall'immobilismo sulla ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 24 maggio 2022) La vicenda è quella della loggia Ungheria e delle rivelazioni dell'ex avvocato di Eni Piero Amara.: consegnati i verbali secretati di Amara aper autotutelarsi dall'immobilismo sulla ...

Advertising

luca_devito : RT @rep_milano: Loggia Ungheria, Storari testimonia nel processo all'ex pm di Mani Pulite: 'Davigo? Non è un mio amico' - rep_milano : Loggia Ungheria, Storari testimonia nel processo all'ex pm di Mani Pulite: 'Davigo? Non è un mio amico' - MariaCostaBonec : RT @TgLa7: #Storari, nella primavera 2020 aveva consegnato a #Davigo, all'epoca consigliere del Csm, 5 verbali secretati in cui #Amara parl… - TgLa7 : #Storari, nella primavera 2020 aveva consegnato a #Davigo, all'epoca consigliere del Csm, 5 verbali secretati in cu… - devitocarmine : RT @ASSOCIAZIONEGO1: 5 anni fa ho fatto una Promessa a DAVIGO, quello che per i Media di Regime e i Professionisti dell'Antimafia era il Si… -