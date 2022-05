(Di lunedì 23 maggio 2022) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "delladi lotta e di governo sul, piuttosto. Non è più tempo di populismi tanto al chilo, ma di persone serie e forze responsabili, con un senso del Paese e del suo posto in Europa". Lo scrive in un tweet il deputato dem, Filippo

Advertising

TV7Benevento : Pnrr: Sensi (Pd), 'sbrigarsi, stop a solita manfrina peggiore destra' - -

Il Tempo

...e fondo ad hoc e una legge fresca di approvazione parlamentare: superata la stagione delle ...in un'ottica di semplificazione e di armonizzazione delle norme sulle produzioni biologiche e ai......Ministero della Salute (trasmesso alla Conferenza Stato - Regioni a fine aprile) previsto dal... Indicazioni in tale senso si rinvengono nella stessa definizione di dispositivo medico aidel ... Pnrr: Sensi (Pd), 'sbrigarsi, stop a solita manfrina peggiore destra' Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "Solita manfrina della peggiore destra di lotta e di governo sul PNRR. Sbrigarsi, piuttosto. Non è più tempo di populismi tanto al chilo, ma di persone serie e forze respon ...In particolare, afferma il Parere, "fermi restando il sostegno e la condivisione, tanto per gli obiettivi perseguiti quanto per le scelte strategiche delineate, che appaiono collocarsi in linea con le ...