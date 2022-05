Pogba II, ci siamo: già in settimana la firma con la Juve. E la 10 è libera... (Di domenica 22 maggio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di domenica 22 maggio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Advertising

GiovaAlbanese : La #Juventus aveva chiesto (e ottenuto) una promessa alla scuderia Raiola subito dopo il #calciomercato di gennaio:… - Gio40351985 : RT @giuventinaa_: Sostituiti arthur e bernardeschi con Pogba e Di Maria e siamo solo a maggio - TheCubanLeo84 : RT @IngridSherlyn2: ?? Il PSG era l'ultima delle preferenze di Paul Pogba. Il 'Polpo ??', però, non ha ceduto dinnanzi ai soldi degli sceicch… - Saviwsky : @LKinoshi Kino visto che siamo in due a non dormire, che ne pensi del possibile rilancio del psg per pogba post rin… - Cucciolina96251 : RT @marco_rogerio_: A quanti ritorni siamo arrivati? Bonucci Buffon Morata Allegri Kean Pogba... (Con un altro ruolo) Barzagli Pirlo (R… -