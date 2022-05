I lavoratori non si trovano: pagateli di più e formateli meglio (Di domenica 22 maggio 2022) Roma, 21 mag- È vero che in Italia non si trovano lavoratori specie nel terziario? La risposta a questa domanda spacca l’opinione pubblica. In tanti pensano che il reddito di cittadinanza abbia disincentivato i giovani a cercare lavoro soprattutto se è stagionale. In pratica non si trovano più camerieri e bagnini. Sarà davvero così? La risposta dipende dalla persona a cui rivolgiamo il quesito. Andiamo con ordine. L’Italia dei Neet Neet è l’acronimo di “Not (engaged) in Education, Employment or Training”. Si tratta dei giovani che non studiano né lavorano. Dal rapporto “Tocca a noi 2022” presentato alla Convention dei Giovani Imprenditori di Confartigianato, emerge che la distanza dei ragazzi italiani dal mondo del lavoro colloca il nostro Paese al primo posto nella Ue per la maggiore percentuale di Neet: 23,1%, sul totale dei ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 22 maggio 2022) Roma, 21 mag- È vero che in Italia non sispecie nel terziario? La risposta a questa domanda spacca l’opinione pubblica. In tanti pensano che il reddito di cittadinanza abbia disincentivato i giovani a cercare lavoro soprattutto se è stagionale. In pratica non sipiù camerieri e bagnini. Sarà davvero così? La risposta dipende dalla persona a cui rivolgiamo il quesito. Andiamo con ordine. L’Italia dei Neet Neet è l’acronimo di “Not (engaged) in Education, Employment or Training”. Si tratta dei giovani che non studiano né lavorano. Dal rapporto “Tocca a noi 2022” presentato alla Convention dei Giovani Imprenditori di Confartigianato, emerge che la distanza dei ragazzi italiani dal mondo del lavoro colloca il nostro Paese al primo posto nella Ue per la maggiore percentuale di Neet: 23,1%, sul totale dei ...

