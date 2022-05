Truffa SMS INPS per erogazione prestazione, attenti al phishing (Di venerdì 20 maggio 2022) C’è una nuova Truffa con finto SMS INPS dalla quale è necessario mantenere le distante. Proprio in queste ore l’ente previdenziale ci ha fatto sapere che è in corso una campagna di phishing via messaggio su smartphone molto pericolosa. Quest’ultima fa riferimento all’erogazione di una prestazione per il cittadino del tutto fake. Per questo motivo è giusto chiarire le modalità del raggiro, per conoscerlo e dunque anche evitarlo. Nell’immagine di apertura articolo è riportato il testo che si accompagna all’ultima Truffa SMS INPS. In particolar modo, nella comunicazione per nulla istituzionale si fa riferimento all’erogazione di una prestazione e alla necessità di fornire determinati dati anagrafici per far partire qualche pagamento. ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 20 maggio 2022) C’è una nuovacon finto SMSdalla quale è necessario mantenere le distante. Proprio in queste ore l’ente previdenziale ci ha fatto sapere che è in corso una campagna divia messaggio su smartphone molto pericolosa. Quest’ultima fa riferimento all’di unaper il cittadino del tutto fake. Per questo motivo è giusto chiarire le modalità del raggiro, per conoscerlo e dunque anche evitarlo. Nell’immagine di apertura articolo è riportato il testo che si accompagna all’ultimaSMS. In particolar modo, nella comunicazione per nulla istituzionale si fa riferimento all’di unae alla necessità di fornire determinati dati anagrafici per far partire qualche pagamento. ...

Advertising

INPS_it : ?? #Attenzione! Sono in corso nuovi tentativi di #truffa tramite #SMS provenienti da un falso mittente #INPS.… - de_giovannna : RT @INPS_it: ?? #Attenzione! Sono in corso nuovi tentativi di #truffa tramite #SMS provenienti da un falso mittente #INPS. #InpsComunica #A… - ArioAttento : RT @INPS_it: ?? #Attenzione! Sono in corso nuovi tentativi di #truffa tramite #SMS provenienti da un falso mittente #INPS. #InpsComunica #A… - DonChis67169310 : RT @INPS_it: ?? #Attenzione! Sono in corso nuovi tentativi di #truffa tramite #SMS provenienti da un falso mittente #INPS. #InpsComunica #A… - MinaA8I96793095 : RT @INPS_it: ?? #Attenzione! Sono in corso nuovi tentativi di #truffa tramite #SMS provenienti da un falso mittente #INPS. #InpsComunica #A… -