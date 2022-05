LIVE Trevisan-Rus 4-3, WTA Rabat 2022 in DIRETTA: si entra nelle fasi calde del primo set (Di giovedì 19 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Servizio vincente esterno dell’olandese che cancella la palla break. 40-AD Palla break Trevisan! Dritto contro dritto l’azzurra torna a vincere uno scambio trovando gli ultimi cm di campo. 40-40 Si torna in parità. Martina chiama a rete l’avversaria e la trafigge con il secondo passante di rovescio. AD-40 Rovescio a metà rete per Trevisan e nuova palla del 4-4 in favore dell’olandese. 40-40 Il nastro accomoda un nuovo punto all’italiana, con Rus che non riesce a divincolarsi nei pressi della rete. Si va ai vantaggi. 40-30 Occasione sprecata da Trevisan, che impatta male con il dritto dopo un’altra buona risposta. Palla del 4 pari. 30-30 In corridoio il dritto di Rus. Cerca di caricarsi Martina. 30-15 Difesa fortunosa di Rus, che porta a casa un punto ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Servizio vincente esterno dell’olandese che cancella la palla break. 40-AD Palla break! Dritto contro dritto l’azzurra torna a vincere uno scambio trovando gli ultimi cm di campo. 40-40 Si torna in parità. Martina chiama a rete l’avversaria e la trafigge con il secondo passante di rovescio. AD-40 Rovescio a metà rete pere nuova palla del 4-4 in favore dell’olandese. 40-40 Il nastro accomoda un nuovo punto all’italiana, con Rus che non riesce a divincolarsi nei pressi della rete. Si va ai vantaggi. 40-30 Occasione sprecata da, che impatta male con il dritto dopo un’altra buona risposta. Palla del 4 pari. 30-30 In corridoio il dritto di Rus. Cerca di caricarsi Martina. 30-15 Difesa fortunosa di Rus, che porta a casa un punto ...

