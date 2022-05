Sampdoria | Lazio in pressing per Caputo | c’è la prima offerta

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Calciomercato, laè pronta ad accontentare i blucerchiati per: l’c’è, si attende la risposta del club doriano Lafa sul serio per Francesco. Maurizio Sarri, a quanto riporta Il Corriere dello Sport, lo avrebbe messo al primo posto nella sua lista dei desideri per la prossima stagione. L’attaccante dellaè la pedina ideale per lo scacchiere del tecnico toscano e un perfetto vice-Immobile. Il club di Claudio Lotito ha proposto 1,5 milioni di euro per il cartellino e due anni di contratto per il calciatore. Laattende di capire quali siano le mosse della, che ha già esercitato l’obbligo di riscatto nei confronti del Sassuolo per l’acquisto ...

