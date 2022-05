Cataratta | così l’intervento sarà anticipato e renderà l’occhio più giovane

Leggi su dilei

(Di mercoledì 18 maggio 2022) È l’operazione chirurgica più frequente in Italia. Solo lo scorso anno circa 650.000 persone sono state sottoposte aldi sostituzione del cristallino. Se questa lente non è trasparente si può avere la, ovvero un’opacizzazione del cristallino stesso che impedisce alla luce di arrivare alla retina, cioè alla zona “nervosa” in cui gli stimoli visivi sono trasformati in segnali nervosi in grado di essere decodificati dal cervello. Laè quasi sempre legata all’età, ed è particolarmente frequente negli anziani, nei quali dipende spesso da un vero e proprio “invecchiamento” del cristallino. Ma in qualche caso si può manifestare anche nei giovani, specie se soffrono di malattie come il diabete, o addirittura nei bambini, nella forma congenita. Ebbene, ora pare proprio che progressivamente questa operazione ...