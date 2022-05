Stadio Arechi | Celano e Cammarota chiedono al questore di aprire la Curva Nord

(Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti Continuano anche prima della gara con l’Udinese, le sollecitazioni per concedere laalla tifoseria salernitana. A scrivere ancora una volta i consiglieri comunali Robertodi Forza Italia e Antonio. Il primo ha chiesto aldi Salerno l fine di rivedere l’organizzazione della sicurezza per l’ultima partita interna della Salernitana, disponendo ed isolando i pochi tifosi ospiti che saranno presenti in uno “spicchio” di qualche altro settore delloe destinando la“E’ pur vero che il settore in questione non è fruibile per l’intera capienza ma può allo stato ospitare circa 3000 persone, essendo stati disattesi gli impegni assunti dalle Amministrazioni ...

...che per il prossimo anno si riesca a dotare la Curva Nord dei tornelli necessari a renderla integralmente fruibile e si organizzi una differente collocazione per i tifosi ospiti nello...È la denuncia del presidente della Commissione Trasparenza, Antonio Cammarota , che torna sulla questione dopo aver chiesto a più riprese la riapertura della Curva Nord dello. Le ...La questione Curva Nord dell’Arechi resta aperta. La problematica era stata sollevata ad inizio mese dal Presidente della Commissione Trasparenza Antonio Cammarota in occasione del recupero contro il ...E’ la settimana in cui tutta la città di Salerno è nel pallone in vista dell’ultimo match di campionato di domenica in casa contro l’Udinese che potrebbe sancire una storica salvezza in Serie A della ...