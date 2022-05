Scomparsa Andreea Rabciuc | slittano i risultati degli accertamenti sui cellulari

(Di lunedì 16 maggio 2022) Era attesa per oggi la relazione da parte del consulente Luca Russo, nominato dalla procura che indaga sulladi, con itecnici irripetibili eseguiti suidella 27enneil 12 marzo scorso da Jesi e su quello del fidanzato Simone Gresti, unico indagato. Il consulente però, come riferisce La Repubblica, avrebbe chiesto una proroga di ulteriori 30 giorni. Questo servirà all’esperto ad analizzare ed incrociare i dati estrapolati dai duecon quelli presi dal tablet oltre a eventuali tracce sull’auto e sui vestiti del 43enne., le speranze della famiglia Con il passare dei giorni si ...

Advertising

infoitinterno : Il giallo di Jesi, Andreea Rabciuc scomparsa da due mesi. Lunedì gli esiti sugli accertamenti della procura - romatoday : Che fine ha fatto Andreea Rabciuc? - PalermoToday : Che fine ha fatto Andreea Rabciuc? - nuovaferrara : Domani gli esiti sugli accertamenti della procura. Il compagno indagato: «Andreea aveva bevuto mezza bottiglia di v… - AntonioSpadafo4 : RT @chilhavistorai3: Che cosa hanno fatto per lei quella mattina le persone che dicevano di volerla proteggere? “Andreea non è stata 8 mesi… -

Ora risarciti i parenti per 320mila euro Il giallo di Jesi,Rabciucda due mesi. Lunedì gli esiti sugli accertamenti della procura ...Ora risarciti i parenti per 320mila euro "Ho chiesto aiuto al Papa per mio figlio bullizzato e lui mi ha risposto" Il giallo di Jesi,Rabciucda due mesi. Lunedì gli esiti sugli ...Il consulente nominato dalla procura di Ancona, Luca Russo, per eseguire gli accertamenti tecnici irripetibili sui cellulari di Andreea Rabciuc, su quello del suo compagno Simone Gresti, al momento un ...Il giallo di Jesi, Andreea Rabciuc scomparsa da due mesi. Lunedì gli esiti sugli accertamenti della procura di Federica Angeli. Tra 3 giorni saranno depositati i verbali con i risultati di quanto trov ...