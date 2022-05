Usa, suprematista 18enne spara e uccide 10 persone a Buffalo (Di domenica 15 maggio 2022) Morte di 10 persone, in prevalenza afroamericani. Crimine d'odio dettato dal razzismo e terrorismo: sono queste le piste seguite da polizia ed Fbi nelle indagini sulla strage all'interno di un ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 15 maggio 2022) Morte di 10, in prevalenza afroamericani. Crimine d'odio dettato dal razzismo e terrorismo: sono queste le piste seguite da polizia ed Fbi nelle indagini sulla strage all'interno di un ...

lorenzo10469500 : Usa, spari in un supermercato a Buffalo: almeno 10 morti | Fermato un 18enne suprematista bianco - TGCOM… - adriano_savio : @eziomauro Usiamo il termine giusto, non suprematista ma RAZZISTA. È la democrazia Usa che ci vuole esportare - Gian_Cele : Intanto nei democratici, liberi ed inclusivi USA un suprematista bianco compie l'ennesima strage razzista. #Biden… - valeria_frezza : Usa: Buffalo, suprematista uccide 10 persone al supermercato - Mondo - ANSA - cavicchioli : Strage in diretta streaming a Buffalo: suprematista 18enne uccide almeno 10 persone in un supermercato -