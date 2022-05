Milan, Pioli: “0-5 con l’Atalanta? Ecco quando capii la vicinanza dei tifosi” (Di sabato 14 maggio 2022) Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Atalanta, ha parlato del famoso 0-5 di Bergamo e dalla vicinanza dei tifosi dopo questo risultato Leggi su pianetamilan (Di sabato 14 maggio 2022) Stefano, alla vigilia di-Atalanta, ha parlato del famoso 0-5 di Bergamo e dalladeidopo questo risultato

Advertising

DiMarzio : Storie, statistiche e curiosità per #MilanAtalanta, partita che può risultare decisiva nella lotta #Scudetto - AntoVitiello : #Gazidis: “E’ un grande piacere vedere l’unità che c’è al #Milan. I giocatori sono focalizzati sulla partita, ma ha… - cmdotcom : #Milan, a #Verona l'ha vinta #Pioli. Lo #scudetto si decide domenica e l'Atalanta può farlo vincere all'#Inter… - gilnar76 : Cerruti sicuro: «Pioli ha più meriti di Maldini» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - LALAZIOMIA : Milan, Pioli: 'Dalla Lazio in poi solo finali per noi' | -