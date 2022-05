LIVE MotoGP, GP Francia 2022 in DIRETTA: cominciano le FP2, Quartararo contro Ducati a Le Mans? (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.10 SEMAFORO VERDE!!! Si comincia, tutti in pista al circuito Bugatti di Le Mans per le FP2 della classe regina. 14.08 Ormai ci siamo. Ultimi 45 minuti di attività in pista per la MotoGP nel venerdì di Le Mans. Il weekend francese comincia ad entrare nel vivo… 14.05 A cinque minuti dall’inizio della seconda sessione, ricordiamo anche la classifica generale del Mondiale MotoGP dopo le prime sei gare: 1. Fabio Quartararo (Yamaha) 89 2. Aleix Espargarò (Aprilia) 823. Enea Bastianini (Ducati) 69 4. Alex Rins (Suzuki) 695. Francesco Bagnaia (Ducati) 566. Joan Mir (Suzuki) 56 7. Johann Zarco (Ducati) 51 8. Brad Binder (KTM) 48 9. Marc Marquez (Honda) 44 10. Miguel ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.10 SEMAFORO VERDE!!! Si comincia, tutti in pista al circuito Bugatti di Leper le FP2 della classe regina. 14.08 Ormai ci siamo. Ultimi 45 minuti di attività in pista per lanel venerdì di Le. Il weekend francese comincia ad entrare nel vivo… 14.05 A cinque minuti dall’inizio della seconda sessione, ricordiamo anche la classifica generale del Mondialedopo le prime sei gare: 1. Fabio(Yamaha) 89 2. Aleix Espargarò (Aprilia) 823. Enea Bastianini () 69 4. Alex Rins (Suzuki) 695. Francesco Bagnaia () 566. Joan Mir (Suzuki) 56 7. Johann Zarco () 51 8. Brad Binder (KTM) 48 9. Marc Marquez (Honda) 44 10. Miguel ...

Advertising

SkySportMotoGP : MotoGP, GP Francia: le prove libere in diretta LIVE da Le Mans #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #FrenchGP - RobertaFazio7 : RT @SkySportMotoGP: ?? BANDIERA VERDE SULLE LIBERE ???? PARTE UFFICIALMENTE IL GP DI FRANCIA IL LIVE ? - dianatamantini : LIVE - Prove Libere MotoGP del GP di Le Mans 2022. Le FP2 in diretta con aggiornamenti in tempo reale dal circuito… - corsedimoto : LIVE - Prove Libere MotoGP del GP di Le Mans 2022. Segui in diretta le FP2 con aggiornamenti in tempo reale dal cir… - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Francia 2022 in DIRETTA: alle 14.10 si riparte con le FP2 Quartararo punto di riferimento - #MotoGP… -