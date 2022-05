Lavrov attacca l' Ue | è diventata un attore aggressivo

(Di venerdì 13 maggio 2022) L'Unione europea si è trasformata da "piattaforma economica costruttiva" "in player militare" nell'arena internazionale. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey. Secondo ...

Secondoi Paesi Ue "si stanno precipitando esattamente lungo i binari che la Nato sta già tracciando, confermando così la tendenza a fondersi con la Nato e svolgere, di fatto, le funzioni di ...11:19 Moscauna raffineria: "Riforniva truppe Kiev" La Russia ha attaccato una raffineria ... 11:03accusa l'Ue: è diventata aggressiva Il ministro degli Esteri russo Sergeyha ... Notizie guerra Ucraina: russi si ritirano da Kharkiv. Lavrov attacca la Ue Roma, 13 mag. (askanews) - L'Unione europea si è trasformata da 'piattaforma economica costruttiva' 'in player militare aggressivo' ...Guerra in Ucraina: Secondo il New York Times, Mosca sta ritirando i propri soldati dai dintorni di Kharkiv, secondo città dell'Ucraina.