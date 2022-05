Juve - Inter: 'pedata' ad Allegri, un video svela cosa è successo (Di venerdì 13 maggio 2022) Un video diventato virale nelle ultime ore in rete ha fatto finalmente chiarezza sulla presunta 'pedata' che il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha sostenuto di aver ricevuto nei secondi ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 13 maggio 2022) Undiventato virale nelle ultime ore in rete ha fatto finalmente chiarezza sulla presunta '' che il tecnico dellantus Massimilianoha sostenuto di aver ricevuto nei secondi ...

Advertising

pisto_gol : La Juve ha dominato l’Inter allo Stadium, con Cuadrado Dybala-Morata-alle spalle di Vlahovic,ma Allegri ha messo f… - forumJuventus : Lo strano caso dell'Inter e di tutti gli episodi 'fortunati' contro la Juve: 4 rigori in 4 partite e molto altro...… - pisto_gol : Le due scelte che hanno cambiato la finale: con l’ingresso di Bonucci, la Juve si è schiacciata in un 5:2:3, con qu… - Shadowalker1999 : @Ciro_Marvel @Marco_Gualtieri @Giovanni_Mex @Gazzetta_it La Juve per me resta la squadra più forte dopo l’Inter (ne… - RoyRoygio : RT @AfricanoPublio: Negli anni in cui Nedved incantava con la nostra maglia, vinceva il Pallone d'oro, scendeva in Serie B e rifiutava le a… -