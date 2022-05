Gli esplode lo stomaco dopo un’abbuffata | paura a Modena per un uomo | aveva ingerito del bicarbonato per digerire

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Grande spavento per un incidente che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. Unhaprima dell’acqua frizzante e poi delperuna grande abbuffata: poche ore, la corsa disperata al pronto soccorso. Ingerisce delperuna grigliata e glilonel modenese Undi 43 anni, originario del modenese, è stato protagonista di un incidente che avrebbe potuto rivelarsi fatale. Succede a Pasquetta, quando l’partecipa a una grigliata con gli amici con portate fino al pomeriggio, accompagnate da vari bicchieri di birra. Poche ore, a cena, l’...

GranchiTatiana : RT @MediasetTgcom24: Modena, grigliata e pizza poi per digerire ingurgita bicarbonato: lo stomaco gli 'esplode' #modena - MediasetTgcom24 : Modena, grigliata e pizza poi per digerire ingurgita bicarbonato: lo stomaco gli 'esplode' #modena… - antoniobonati : Modena, gli esplode lo stomaco: mix di cibo e bicarbonato - Cronaca - - ilriformista : Il 43enne è stato operato d'urgenza - carmen_distaso : RT @fanpage: “Lacerazione rara, senza una diagnosi tempestiva nel 75% dei casi si muore” -

