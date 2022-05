Crescere nei sobborghi di Parigi, da straniero in casa propria (Di martedì 10 maggio 2022) Fermata Nanterre, il podcast reportage prodotto da Sphera e Bulle media, ha vinto il premio miglior podcast nella categoria Diversity agli Italian Podcast Awards. Il secondo episodio di Fermata Nanterre racconta la storia di Ahmed Djamai, nato e cresciuto nelle bidonvilles che per anni hanno circondato la capitale francese. Suo padre lavora nei cantieri edili e fa parte del movimento per l’Algeria indipendente. Cresciuto nei sobborghi di Parigi, Ahmed si sente straniero, ma scopre di essere francese a diciotto anni quando viene chiamato a prestare servizio militare sotto il tricolore francese. All’inizio degli anni ’60, durante la guerra d’Algeria, il Fronte di Liberazione nazionale per l’indipendenza del Paese nordafricano si organizza anche nelle bidonvilles di Nanterre, dove le incursioni della polizia sono all’ordine del giorno. ... Leggi su linkiesta (Di martedì 10 maggio 2022) Fermata Nanterre, il podcast reportage prodotto da Sphera e Bulle media, ha vinto il premio miglior podcast nella categoria Diversity agli Italian Podcast Awards. Il secondo episodio di Fermata Nanterre racconta la storia di Ahmed Djamai, nato e cresciuto nelle bidonvilles che per anni hanno circondato la capitale francese. Suo padre lavora nei cantieri edili e fa parte del movimento per l’Algeria indipendente. Cresciuto neidi, Ahmed si sente, ma scopre di essere francese a diciotto anni quando viene chiamato a prestare servizio militare sotto il tricolore francese. All’inizio degli anni ’60, durante la guerra d’Algeria, il Fronte di Liberazione nazionale per l’indipendenza del Paese nordafricano si organizza anche nelle bidonvilles di Nanterre, dove le incursioni della polizia sono all’ordine del giorno. ...

