LIVE Zeppieri-Khachanov, ATP Roma 2022 in DIRETTA: il giovane qualificato azzurro per continuare a sognare (Di lunedì 9 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.28 Buon pomeriggio a tutti, aggiornamento dal campo centrale degli Internazionali di Roma: si è appena concluso il primo set fra Martina Trevisan e Shuai Zhang, vinto dalla cinese per 6-4. Ricordiamo che la sfida tra Zeppieri e Khachanov inizierà subito dopo. Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Giulio Zeppieri-Karen Khachanov, sfida valida per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2022. Il tennista Romano torna in un tabellone nel circuito maggiore a distanza di più di un anno, quando nell’aprile 2021 veniva battuto al tie-break del terzo set dallo sloveno Aljaz Bedene. Una settimana da montagne russe per il ragazzo allenato da Pietro ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.28 Buon pomeriggio a tutti, aggiornamento dal campo centrale degli Internazionali di: si è appena concluso il primo set fra Martina Trevisan e Shuai Zhang, vinto dalla cinese per 6-4. Ricordiamo che la sfida trainizierà subito dopo. Buongiorno a tutti e benvenuti alladi Giulio-Karen, sfida valida per il primo turno degli Internazionali d’Italia. Il tennistano torna in un tabellone nel circuito maggiore a distanza di più di un anno, quando nell’aprile 2021 veniva battuto al tie-break del terzo set dallo sloveno Aljaz Bedene. Una settimana da montagne russe per il ragazzo allenato da Pietro ...

Advertising

sportli26181512 : Internazionali Roma, i risultati degli italiani: Cobolli-Brooksby in diretta live: Seconda giornata degli Internazi… - JoaquinS84 : RT @rtl1025: ?? “Ieri è stato bravissimo #Zeppieri che, vincendo in rimonta, ha guadagnato un posto nel tabellone principale. Bisogna aspett… - zazoomblog : LIVE – Zeppieri-Khachanov Internazionali BNL d’Italia 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Zeppieri-Khachanov… - rtl1025 : ?? “Ieri è stato bravissimo #Zeppieri che, vincendo in rimonta, ha guadagnato un posto nel tabellone principale. Bis… - zazoomblog : LIVE – Zeppieri-Cressy 4-6 6-4 4-4 qualificazioni Internazionali BNL d’Italia 2022: RISULTATO in DIRETTA -… -