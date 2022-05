F.1, Hamilton non rimuoverà i suoi piercing (Di domenica 8 maggio 2022) Il pilota britannico ha rinunciato a collane e orologi MIAMI (STATI UNITI) - Lewis Hamilton non rimuoverà i suoi piercing al Gran Premio di Miami. Sulla decisione della FIA per il divieto di indossare ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 8 maggio 2022) Il pilota britannico ha rinunciato a collane e orologi MIAMI (STATI UNITI) - Lewisnonal Gran Premio di Miami. Sulla decisione della FIA per il divieto di indossare ...

Advertising

IsJimin_ : fate coprire hamilton io non reggo - Giornaleditalia : #italpresssport F.1, Hamilton non rimuoverà i suoi piercing - RaffMic5 : #F12022 #GPMiami Favolosa #Ferrari che mette entrambe le vetture in prima fila, con la Pole a #Leclerc e la secon… - motorboxcom : #F1 Non sono piaciute a Ralf Schumacher le proteste plateali di Lewis Hamilton e Sebastian Vettel contro le richies… - GentileLukiz : @masberg3 @txmars classico tifoso che non gli va giù che vinciamo tuferai hamilton e verstappen solo perché vincono -