Benedetta Rossi, lancia l'allarme: "Attenzione, è una truffa" (Di venerdì 6 maggio 2022) Benedetta Rossi ha mostrato ai suoi fan l'esser stata coinvolta in una fake news. l'allarme è stato lanciato sui suoi social. Ecco cosa è successo. L'argomento delle fake news è sempre molto caldo. A maggior ragione se si tratta di una personaggio che gode di una straordinaria notorietà. In questo caso, Benedetta Rossi è stata coinvolta in un episodio non proprio simpatico. Lei è una delle food blogger più amate ed è questo motivo che ha messo in guardia in prima persona tutti i suoi follower. InstagramL'ammirazione e l'apprezzamento per Benedetta Rossi è cresciuta attimo dopo attimo. Oggi, grazie alla sua professionalità e al suo lavoro, è uno dei volti più noti dei cooking show e dei social. Come spesso accade, però, c'è sempre il ...

