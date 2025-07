Lido Nazioni riapre oggi il posto fisso dei carabinieri

Lido Nazioni si prepara a vivere un’estate all’insegna della sicurezza e della tranquillità: torna il ‘Posto Fisso’ dei carabinieri, garantendo maggiore presenza e controlli lungo il litorale. Dal 1° maggio al 31 agosto, il presidio in via Polonia 40 sarà attivo quotidianamente, offrendo assistenza e sicurezza ai turisti e residenti. Un’estate lunga, ma serena, in cui la protezione delle nostre spiagge sarà la priorità assoluta.

Un'estate lungo il litorale con maggiore presidio e controlli con la presenza dei carabinieri. A partire dalla giornata di oggi riapre il 'Posto Fisso'. Anche per l'estate 2025, in previsione del significativo afflusso di turisti lungo la costa comacchiese, sarà attivo da oggi fino al 31 agosto il 'Posto Fisso' dei carabinieri al Lido delle Nazioni, situato in via Polonia 40. Il presidio sarà operativo tutti i giorni con il seguente orario dalle 9 alle 13 e pomeriggio dalle 14 alle 18, inoltre, il 'Posto Fisso' è raggiungibile telefonicamente al numero 0533-370173 per qualsiasi segnalazioni successo nel territorio del litorale basso ferrarese.

