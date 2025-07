Sanità | tagli al 118 FI presenta due esposti

La riorganizzazione del servizio di emergenza nel Frignano sta sollevando preoccupazioni tra cittadini e professionisti sanitari. Con un solo medico del 118 operativo, le risposte rapide potrebbero subire ritardi, mettendo a rischio la sicurezza delle comunità locali. La recente decisione dell’Ausl di Modena ha portato due esposti e sollevato forti dubbi sulla gestione futura della sanità nell’Appennino; la questione rimane aperta, mentre si cercano soluzioni per garantire una copertura efficace e tempestiva.

Sanità nel caos in Appennino; da oggi, infatti, a seguito della riorganizzazione del servizio d'emergenza urgenza stabilito dell'Ausl di Modena, nel Frignano resterà un solo medico del 118, quello dell'automedica 108 di Pavullo. Verranno quindi meno le figure sanitarie di emergenza territoriale che, fino a ieri, erano attive a Fanano e Pievepelago. Se l'Ausl assicura che i servizi per i cittadini non cambieranno, il sindacato dei medici e la politica sono sul piede di guerra. Antonio Platis, vice coordinatore regionale Forza Italia, interviene a gamba tesa: "Abbiamo presentato un doppio esposto, uno alla Corte dei Conti e uno al Prefetto di Modena, in merito alla soppressione del medico di emergenza-urgenza a Fanano".