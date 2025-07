Garlasco Alberto Stasi rischia di perdere la semilibertà | attesa oggi la decisione in Cassazione

Oggi a Roma si decide il destino di Alberto Stasi, condannato per un crimine che ha scosso l’Italia. La Corte di Cassazione esamina la richiesta di revoca della sua semilibertà, sollevando dubbi sulla legittimità di questa concessione e analizzando anche l’intervista rilasciata a 'Le Iene'. Un verdetto che potrebbe cambiare radicalmente il percorso giudiziario dell’ex condannato. Continua a leggere.

Oggi in Cassazione l'udienza per confermare o revocare la semilibertà di Alberto Stasi. Secondo la Procura generale di Milano, tale concessione presenterebbe "vizi di legittimità". Al vaglio anche l'intervista rilasciata a 'Le Iene' durante un permesso premio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

