Puglia a way of life | sostenibilità turismo e innovazione protagonisti a Roma

La Puglia si conquista il cuore di Roma con il suo modello unico di sostenibilità, turismo e innovazione. Martedì 8 luglio 2025, alle ore 16:00, nella prestigiosa sala conferenze della Stampa Estera a Palazzo Grazioli, il workshop “Puglia, a way of life” celebrerà questa regione come esempio di sviluppo responsabile e qualità della vita. Un evento imperdibile per scoprire come la Puglia stia plasmando il futuro, unendo tradizione e innovazione in un’unica, affascinante realtà.

