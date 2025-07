Insieme a teatro da oggi al parco di Villa Sartirana

Un'occasione imperdibile per vivere momenti magici e sorprendenti all'aperto, immersi nella bellezza del parco di Villa Sartirana. Sotto il cielo stellato e tra risate e emozioni, il teatro si trasforma in un'esperienza unica per grandi e piccini. Non lasciatevi sfuggire questa meravigliosa rassegna: quattro appuntamenti che sapranno incantare, divertire e fare sognare tutta la famiglia, da...

Uno spazzacamino ben poco coraggioso, che le circostanze porteranno a confrontarsi con le sue debolezze e paure. Una commedia di gusto ottocentesco fatta di amori sofferti, intrighi e briganti. E ancora, la storia dei tre moschettieri riletta al femminile, tra duelli e colpi di scena, e il magico viaggio di Alice col Bianconiglio e il Cappellaio Matto. Quattro appuntamenti da qui a fine mese con il teatro per bambini, ragazzi e famiglie, da godersi all’aperto, nel fresco di un parco. Prenderà il via oggi alle 20.30 nel parco di Villa Sartirana a Giussano la rassegna “Insieme a teatro - Spettacoli per tutte le età“, organizzata dal Comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Insieme a teatro da oggi al parco di Villa Sartirana

