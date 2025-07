La scossa più potente

ha lasciato un’impronta indelebile nella memoria dei residenti. Un evento che ha ricordato a tutti quanto la terra possa essere imprevedibile e potente. In questo momento di grande tensione, è fondamentale mantenere la calma e essere pronti a ogni evenienza. La forza della natura ci insegna l’umiltà, ma anche l’importanza di prepararsi e di sostenersi a vicenda per affrontare le sfide che ci pone davanti.

di Nino Femiani Prima un boato, poi la terra trema come non mai. Ore 12:47 la scossa è un colpo di maglio che scuote tutta la costa flegrea: 4,6 della scala Richter, la più forte mai registrata nell’area negli ultimi 40 anni. Epicentro a Bacoli, a meno di 5 km di profondità, nella zona del castello di Baia, ma i muri ondeggiano anche a Pozzuoli, Quarto e nei quartieri dei fino al Centro Direzionale. La scossa, lunga e nitidamente avvertita, provoca il panico tra la popolazione, con persone che si riversano terrorizzate in strada, mentre gli esami di maturità in alcune scuole della zona occidentale, come l’istituto Righi a Fuorigrotta, vengono sospesi per alcune ore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net