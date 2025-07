Dall’Ucraina ai dazi Le metamorfosi di Trump Il decisissimo re Tentenna

Dall’Ucraina ai dazi, le metamorfosi di Trump dipingono un quadro politico in continua evoluzione. Il suo secondo mandato, segnato da strategie oscillanti tra fermezza e tentennamento, riflette un leader che naviga tra crisi internazionali e scelte imprevedibili. Ma quale sarà il prossimo passo di questo decisissimo re? La risposta si dipana tra le sue decisioni e i colpi di scena che ancora ci attendono.

di Lorenzo Mantiglioni ROMA Una politica estera muscolare, un passo in avanti e uno indietro, la strategia del "bastone e della carota". Ci sono molti modi per leggere i primi sei mesi (circa) del secondo mandato di Donald Trump. L'inquilino della Casa Bianca, chiamato a fronteggiare una serie di crisi internazionali (tra cui una, quella dei dazi, nata per sua volontà), ha indubbiamente cambiato più volte opinione, alzando e abbassando i toni a seconda dell'andamento dei fatti, mostrando un comportamento ondivago degli Stati Uniti che spesso non ha semplificato il quadro generale. IL FRONTE UCRAINO