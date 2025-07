la grande musica il tramonto e la torre

Immergiti nell’incanto del Festival Como Città della Musica, giunto alla sua 18ª edizione, che trasforma la città in un palcoscenico vibrante tra arena, piazze e giardini storici. Venerdì, il concerto gratuito al tramonto presso la Torre del Baradello promette emozioni memorabili, arricchito quest’anno da una passeggiata didascalica di Slow Lake Como. Prepara i sensi a un’esperienza unica, dove musica, storia e natura si fondono in un’armonia perfetta.

Il Festival Como Città della Musica è alla sua 18° edizione, nei luoghi di elezione come l’Arena del Teatro Sociale, piazze, giardini, cortili e spazi storici. Per avvolgere Como di musica. Venerdì il concerto gratuito, amatissimo dal pubblico, al tramonto alla Torre del Baradello. Quest’anno alla grande musica aggiunge una passeggiata didascalica a cura di Slow Lake Como; i protagonisti racconteranno storia e aneddoti di questa zona del Parco della Spina Verde, passando da Cava di Camerlata, Parco Rimembranze, fino al Castel Baradello con momenti musicali grazie al sax di Roberto Dibitonto e alla fisarmonica di Antonio Disabato; prenotazione obbligatoria solo per la passeggiata che inizia alle 18. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it