Chi consiglia i consulenti? Un castello dorato che trema. La risposta sta cambiando radicalmente: nel 2025, le aziende stanno riscoprendo il valore dell’autonomia e della resilienza interna, sfidando il tradizionale modello di dipendenza dai grandi nomi della consulenza. Accenture stessa, simbolo di eccellenza globale, si trova a dover rivedere il proprio ruolo in un mondo in rapido mutamento. È l’inizio di una nuova era di leadership e innovazione, dove il vero consiglio viene da dentro.

Chi consiglia i consulenti? La domanda, che un tempo faceva sorridere, oggi fa tremare le fondamenta di un'industria che ha prosperato per decenni sulla convinzione che ogni cambiamento, ogni crisi, ogni trasformazione richiedesse una guida esterna, competente, costosa e – soprattutto – umana. Eppure, nel 2025, non è più così scontato. La crisi che sta attraversando Accenture, colosso globale della consulenza e simbolo della capacità di adattarsi a ogni moda manageriale, ha qualcosa di epocale. Non è solo una battuta d'arresto. E' una resa dei conti. Nell'ultimo anno e mezzo la sua azione ha perso il 7 per cento, bruciando circa 60 miliardi di dollari di valore in borsa.