Il bilancio 2024 si è chiuso positivamente, facendo emergere un quadro di crescita e solidità finanziaria, grazie a numerosi progetti in corso e a investimenti strategici per il futuro. In questa cornice, Dario Bigoni, riconfermato amministratore unico di Patrimonio Copparo, ha delineato gli obiettivi ambiziosi per il 2025, sottolineando l’impegno dell’ente nel rafforzare il patrimonio cittadino e realizzare opere significative. Un percorso che promette un domani sempre più brillante per la comunità.

Tante opere in corso e importanti progetti finanziati. Non è mancato un cenno agli obiettivi presenti e futuri nella relazione di Dario Bigoni (nella foto), riconfermato amministratore unico di Patrimonio Copparo, che nella seduta del Consiglio comunale del 25 giugno scorso ha illustrato il Bilancio d’esercizio 2024 - poi approvato - della società completamente partecipata dal Comune. Il bilancio 2024 si è chiuso positivamente, facendo registrare un utile sui 100mila euro. Tra gli aspetti evidenziati, la riduzione dei costi legati all’energia, imputabili anche alla oculata gestione dei consumi e agli investimenti compiuti sulla riqualificazione della pubblica illuminazione e alle opere di efficientamento degli impianti sugli edifici comunali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Patrimonio, bilancio e progetti per il 2025

