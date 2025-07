Potenziati i controlli e i servizi per il decoro

In vista della stagione turistica, Hera e l’amministrazione comunale rafforzano i controlli e i servizi per il decoro urbano, garantendo un ambiente più pulito e accogliente. Gli agenti accertatori intensificano la presenza nelle zone più critiche, pronti a intervenire tempestivamente contro comportamenti scorretti nella raccolta dei rifiuti. Questa strategia mira a tutelare il nostro territorio, assicurando una vacanza piacevole e rispettosa per tutti.

Lotta di Hera e amministrazione comunale ai comportamenti scorretti in tema di raccolta rifiuti. In vista della stagione turistica – dato il notevole aumento di persone sul territorio - è implementata l'azione e la presenza sul territorio degli agenti accertatori. La loro attività di controllo, mirata a intercettare i comportamenti recidivi nelle aree più critiche, viene intensificata in estate per far fronte al maggiore afflusso di persone. Sono in prima linea nel contrastare gli abbandoni di rifiuti e le condotte irrispettose, contribuendo in modo significativo a mantenere la città pulita e accogliente.

